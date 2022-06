Carabinieri feiern 208. Gründungsjubiläum

Anlässlich des 208. Gründungsjubiläums der Carabinieri hat der Kommandant der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, General Marco Lorenzoni, einen Lorbeerkranz beim Denkmal in der Kaserne „Francesco Gentile“ in der Bozner Drusus-Straße zu Ehren der Gefallenen Carabinieri niedergelegt. Anschließend wurde das Gründungsjubiläum in der Guella-Kaserne in Leifers gefeiert.Im Zuge der Feier wurden die Carabinieri ausgezeichnet, die sich in Aktionen zur Bekämpfung der Kriminalität oder anlässlich anderer Tätigkeiten im In- und Ausland besonders hervorgetan haben.Im vergangenen Jahr sind 251 Personen von den Carabinieri in Südtirol festgenommen und 3708 angezeigt worden. Besonders unter die Lupe genommen wurden Vergehen in Zusammenhang mit Gewalt an Frauen.Die Carabinieri wurden 168 mal wegen Misshandlungen in der Familie, 43 mal wegen Sexualgewalt und 83 mal wegen Stalking in den Einsatz gerufen.