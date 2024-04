Carabinieri finden zu Ostern nicht nur Ostereier: 2 Hoteldiebe ausgeforscht

Der mutmaßliche Dieb verdeckte sein Gesicht mit einer FFP2-Maske und einer Kappe. - Foto: © Carabinieri

Mutmaßliche Diebe wurden gründlich durchsucht

Die Gegenstände dienen als Beweismaterial. - Foto: © Carabinieri

Die beiden mutmaßlichen Diebe, 2 Männer aus der Slowakei, wurden in Reischach in der Nähe von Hotels aufgespürt. Die Carabinieri erkannten einen der Männer offenbar als den mutmaßlichen Verantwortlichen eines Diebstahls, der am 22. Jänner in einem Hotelzimmer in Pfalzen verübt worden war.Bei dem damaligen Einbruch waren 3500 Euro Bargeld entwendet worden, nachdem die Tür des Zimmers mit einer speziellen Karte aufgebrochen worden war.Bei den Ermittlungen zum Einbruch sahen sich die Carabinieri die Überwachungsaufnahmen an, die den Mann zeigen sollen, wie er sich mit einer FFP2-Maske im Hotel bewegte, um sein Gesicht zu verbergen.Bei einer gründlichen Durchsuchung der Verdächtigen und ihres Fahrzeugs fanden die Carabinieri bei dem 24- und dem 42-Jährigen aus Bratislava mehrere Werkzeuge, darunter Karten zum „Knacken“ von Hoteltüren, Handschuhe und FFP2-Masken sowie ein Gerät, das elektronische Zugangsdaten generiert, um Hotelzimmer zu öffnen. Außerdem fanden die Carabinieri eine kleine Taschenlampe und einen Kunststoffkeil, der zum Offenhalten von Türen verwendet wird.In Zusammenarbeit mit den Carabinieri aus dem Gadertal und dem Ahrntal stellte sich heraus, dass die beiden Verdächtigen auch in den Überwachungsvideos eines Hotels im Gadertal am Abend des 29. März und in einem Hotel im Ahrntal am Abend des 30. März zu sehen waren. In einem Hotelzimmer wurde dort 3000 Euro Bargeld gestohlen.Die beiden Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.