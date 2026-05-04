Die Carabinieri der Kompanie Riva del Garda haben in den vergangenen Tagen im Rahmen einer Ermittlungsaktion einen ortsansässigen Mann in flagranti wegen des illegalen Besitzes von Waffen und Betäubungsmitteln verhaftet.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt des Einsatzes war ein Notruf über die europäische Notrufnummer, in dem ein Streit zwischen einem Paar in einer Wohnung gemeldet wurde. Die Einsatzkräfte der Carabinieri begaben sich daraufhin zur angegebenen Adresse.<BR \/><BR \/>Beim Betreten der Wohnung fiel den Beamten jedoch sofort ein starker, durchdringender und anhaltender Geruch von Marihuana auf, der aus dem Waschraum kam. Aufgrund dieses Verdachts führten die Carabinieri eine Hausdurchsuchung durch.<h3>\r\nMehrere hundert Gramm Marihuana sichergestellt<\/h3>In der Waschmaschine fanden die Beamten drei Zellophanbeutel, die jeweils 110 Gramm Marihuana enthielten. Zusätzlich wurde weiteres Marihuana, das in der Wohnung verteilt war, sowie eine elektronische Präzisionswaage sichergestellt.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus entdeckten die Carabinieri in einem Kleiderschrank einen Elektroschocker sowie ein Butterflymesser mit einer Klingenlänge von 13,5 Zentimetern. Für diese Waffen war keine vorgeschriebene Meldung bei der zuständigen Behörde für öffentliche Sicherheit erfolgt.<BR \/><BR \/>Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und zur Analyse an das Labor in Leifers übermittelt. Der Elektroschocker und das Messer wurden von der Dienststelle sichergestellt. Der verhaftete Mann wurde unter Hausarrest gestellt.