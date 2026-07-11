<BR \/><BR \/>Bei einem groß angelegten Kontrolleinsatz haben die Carabinieri in Bozen gemeinsam mit zwei Drogenspürhundestaffeln mehrere Brennpunkte im Stadtgebiet kontrolliert. Ziel des Einsatzes war die Bekämpfung von Drogenhandel, Eigentumsdelikten und illegal aufgebaute oder besetzte Behausungen. Wie aus einer Mitteilung der Carabinieri hervorgeht, waren insgesamt 25 Beamte im Einsatz.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Kontrolliert wurden unter anderem der Waltherplatz, der Pfarrplatz, der Bahnhofsplatz sowie der Waltherpark und das Einkaufszentrum Twenty. Außerdem durchkämmten die Einsatzkräfte das Ufergelände sowie ein verlassenes Gebäude am Virgl, wo mehrere illegale Behausungen entdeckt und geräumt wurden. Die dort angetroffenen Personen wurden identifiziert und angezeigt bzw. den zuständigen Behörden gemeldet.<BR \/><h3>\r\n160 Personen identifiziert – Alkolenker aus dem Verkehr gezogen <\/h3>\r\nEin Mann wurde angezeigt, weil er sich geweigert haben soll, seine Personalien anzugeben, außerdem soll er Widerstand gegen eine Amtsperson geleistet haben. Insgesamt kontrollierten die Beamten innerhalb kurzer Zeit 160 Personen. Ein Pkw-Lenker wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt, zwei weitere Personen, gegen die ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen vorliegt, wurden in der Landeshauptstadt erwischt. <BR \/><BR \/>Dank des Einsatzes der Drogenspürhunde stellten die Carabinieri mehrere Dosen Kokain, Haschisch sowie synthetische Drogen sicher. Eine Person wurde wegen Drogenhandels angezeigt, mehrere weitere beim Regierungskommissariat wegen Besitzes von Rauschgift zum Eigenkonsum gemeldet.