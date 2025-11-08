Wie die Carabinieri mitteilen, waren die Ermittler auf den Verdächtigen aufmerksam geworden, nachdem in den vergangenen Tagen auffällig viele Personen die Wohnanlage aufgesucht und nach kurzer Zeit wieder verlassen hatten. Die Militärs begannen daraufhin, das Gebiet zu beobachten – verdeckt und in ziviler Kleidung.<BR \/><BR \/>Bereits nach kurzer Zeit fiel den Beamten ein Mann auf, der sich auffällig umsah und nervös wirkte. Bei einer Kontrolle fanden die Carabinieri unter seiner Kleidung eine kleine Menge Rauschgift.<BR \/><BR \/>Daraufhin wurde die Wohnung des 33-Jährigen durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf rund 46 Gramm Haschisch, aufgeteilt in zwei Päckchen, sowie eine geringe Menge Kokain. Außerdem wurden zwei Präzisionswaagen sichergestellt, die laut den Ermittlern für den Drogenverkauf verwendet wurden.<BR \/><BR \/>Der 33-Jährige, der bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt ist, wurde wegen Besitzes von Drogen zu Verkaufszwecken verhaftet und in Hausarrest überstellt.