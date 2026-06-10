Laut dem globalen Online-Dienst flightradar24, mit dem man weltweit den Flugverkehr in Echtzeit auf einer interaktiven Karte verfolgen kann, war der Hubschrauber der Carabinieri insgesamt gut eineinhalb Stunden in der Luft – zunächst über Brixen, dann über Bozen und Vilpian nach Meran. <BR \/><BR \/>Dort kreiste der Hubschrauber des Typs Leonardo UH-169C vor allem über Untermais und dann über dem Stadtzentrum. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322250_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Besonders langsam mit nur 1,8 Stundenkilometern und näher am Boden zirkulierte der Carabinieri-Hubschrauber im Gebiet südlich des Meraner Recyclinghofs. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322253_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Nichts Schlimmes. Wir kontrollieren das Gebiet und unterstützen so die Carabinieri bei ihren Kontrollen auf der Straße“, sagte Carabinieri-Oberstleutnant Nicola Darida auf Nachfrage. Natürlich sei der Hubschrauber mit Kameras ausgestattet. <BR \/><BR \/>„Man nennt solche Einsätze ,Aero-Kooperation‘“, sagt Darida. Derartige aus der Luft unterstützte Kontrollen würden zwar immer wieder durchgeführt, aber nicht periodisch, so Darida.