Carabinieri intensivieren Präsenz und Kontrollen im neuen Jahr

Verstärkte Polizeipräsenz zeigt Wirkung

Ein bemerkenswerter Einsatz fand am vergangenen Wochenende statt, bei dem 17 Patrouillen und fast 40 Carabinieri beteiligt waren. In Bozen und Leifers wurden 200 Personen identifiziert, 15 Geschäfte überprüft und 33 Kontrollstellen eingerichtet. Dabei wurden 120 Fahrzeuge kontrolliert, und Verkehrsverstöße wurden geahndet.Auch in Meran konnte eine gewaltsame Auseinandersetzung dank der Verstärkung der Carabinieri-Einheiten verhindert werden. Der Provinzkommandant der Carabinieri in Bozen, Raffaele Rivola, lobte die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter im Umgang mit schwierigen Situationen.Die verstärkte Polizeipräsenz hat bereits zu signifikanten Erfolgen in der Verbrechensbekämpfung geführt, darunter Festnahmen wegen Drogenhandels, gewalttätiger Angriffe und Einbrüche. Die Carabinieri setzen auch weiterhin auf die mobile Carabinieri-Station, um die Sicherheit in gefährdeten Stadtteilen zu gewährleisten.Die Strategie der Carabinieri basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Schulen, um die „Kultur der Legalität“ zu fördern und den steigenden Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.