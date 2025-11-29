<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Bozen waren am Dienstag wegen eines Diebstahls im Einkaufszentrum „Centrum“ in der Galvani-Straße alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen sahen sie noch den mutmaßlichen Langfinger, der sofort die Flucht ergriffen haben soll. <BR \/><BR \/>Die Beamten konnten ihn stellen, er trug laut Aussendung noch das Diebesgut bei sich. Der Verdächtige wurde festgenommen und sitzt in den Sicherheitszellen der Carabinieri – die gestohlene Ware wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. <h3>\r\nGestohlenes E-Bike in Eppan zum Verkauf angeboten<\/h3>\r\nÜber einen weiteren Ermittlungserfolg der Carabinieri freute sich wenige Tage später eine Person in Eppan. Bei Routinekontrollen waren die Beamten nämlich auf eine Person gestoßen, die in einem Fahrradgeschäft ein gestohlenes E-Bike verkaufen wollte, berichten die Behörden. <BR \/><BR \/>Die Untersuchungen der Carabinieri ermöglichten es, die Person zu identifizieren, die das gestohlene Fahrrad zum Verkauf angeboten haben soll – sie wurde wegen Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt.