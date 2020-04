Carabinieri kontrollieren Seniorenheime

Mehrere Heime wurden gründlich kontrolliert, dabei wurden „gravierende Unregelmäßigkeiten“ in Sachen Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus festgestellt, teilten die Carabinieri mit.Über 40 infizierte Personen - Senioren und Pflegepersonal - wurden in einem Heim in der mittelitalienischen Region Abruzzen gemeldet. Auch in Friaul Julisch-Venetien wächst die Sorge wegen der zunehmenden Zahl von SARS-CoV-2-Infizierten in Seniorenheimen. Kritische Situationen wurden vor allem aus Altersheimen in Triest gemeldet, berichtete der friaulische Gesundheitsbeauftragte Riccardo Riccardi.Über 7000 Bewohner italienischer Altersheime sind seit dem 1. Februar gestorben. Die Todesfälle entsprechen 7 Prozent aller Senioren, die in Altersheimen leben - circa 80.000 Menschen. Die Gesundheitsbehörden beklagten den Mangel von Schutzmaterial in den Einrichtungen zu Beginn der Epidemie, zudem seien zu wenig Abstriche durchgeführt worden.

apa/zor