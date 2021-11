Carabinieri-Mütze in Auto entdeckt: Junger Schweizer angezeigt

Die Carabinieri hatten den Schweizer im Zuge von Kontrollen auf der Stilfserjochstraße angehalten.Dabei stach ihnen sofort die Carabinieri-Mütze auf der Hutablage über dem Kofferraum auf. Der Schweizer mit Wohnsitz in Italien konnte nicht erklären, warum er einen Teil der offiziellen Uniform der Carabinieri besaß, weshalb die Mütze beschlagnahmt wurde. Es wird nun geprüft, ob die Mütze gestohlen wurde.Des Weiteren stellten die Carabinieri fest, dass der junge Schweizer zwar seit mehr 2 Monaten in Italien ansässig war, das Auto mit Schweizer Kennzeichen jedoch auf ihn geschrieben war. Dies ist nicht zulässig, da das Auto innerhalb von 60 Tagen nach Übersiedelung in Italien angemeldet werden muss.Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, und auch der Schweizer Führerschein wurde eingezogen.

liz