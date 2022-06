Carabinieri testen E-Bikes für Kontrollfahrten in Tourismusgebieten

Mit E-Bikes gelangen die Ermittler auch in entlegene Winkel der Südtiroler Bergwelt. - Foto: © CC

Touristen aus aller Welt strömen sowohl im Winter als auch im Sommer in Südtirols Berge. Dort wollen die Carabinieri sowohl im Sommer als auch im Winter Präsenz zeigen, da Sportgeräte oft sehr teuer sind und es immer wieder zu Diebstählen kommt.„Der Diebstahl von Skiern und Fahrrädern gehört zu den häufigsten kriminellen Phänomenen in den von Touristen besuchten Tälern“, erklären die Carabinieri in einer Aussendung.E-Bikes sind in den Sommermonaten ein beliebtes Fortbewegungsmittel in Südtirols Bergwelt. Damit einhergehen vermehrte Meldungen bei den Carabinieri über falsches Verhalten der Radfahrer oder Unfälle und Zusammenstößen mit Wanderern oder anderen Naturliebhabern.Um diesen zunehmenden Anforderungen gerecht zu werden, werden die normalen Patrouillen mit dem Streifenwagen nun durch speziell ausgebildete und ausgerüstete Ermittler ergänzt, die sich auch auf engen und unzugänglichsten Wegen in den Bergen fortbewegen können: Zum Einsatz kommen dafür E-Bikes, die kürzlich auf der Seiser Alm und In Gröden getestet wurden.