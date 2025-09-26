<BR \/><BR \/>Rund 30 Carabinieri aus Pustertal, Gadertal und Ahrntal nahmen an der Ausbildung teil. Unter Anleitung erfahrener Sanitäter des Weißen Kreuzes wurden sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Fertigkeiten vermittelt.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt standen das richtige Vorgehen bei bewusstlosen Personen, die Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie der sachgerechte Einsatz des halbautomatischen Defibrillators (DAE).<BR \/><BR \/> Dessen Verfügbarkeit wächst kontinuierlich in Südtirol, und die Carabinieri statten sukzessive alle Kasernen mit den Geräten aus. Am Ende des Kurses legten die Teilnehmer eine theoretische und praktische Prüfung ab. Mit Erfolg: Alle haben bestanden und ein Zertifikat erhalten.