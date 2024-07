Carabinieri und Finanzer auf Patrouille: Mann mit 45 Gramm Kokain erwischt

Die Beamten kontrollierten vor allem auf den Talferwiesen, im Garten der Religionen und in der Nähe des Einkaufszentrums „Twenty“ – also in den Gegenden, wo es öfters zu Zwischenfällen kommt.Bei den Kontrollen am Samstag fanden die Carabinieri in der Laurinstraße einen Mann, der 45,01 Gramm Kokain bei sich trug. In der Perathonerstraße wurde hingegen ein Mann mit 0,25 Gramm Kokain und 2 Dosen Haschisch erwischt. Auf den Talferwiesen wurde ein Mann mit 37,3 Gramm Haschisch angezeigt. Die Drogen wurden beschlagnahmt.In einer Aussendung teilen die Carabinieri mit, dass sie ihre Kontrollen auch künftig fortsetzen werden.