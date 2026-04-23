Das Treffen stand ganz im Zeichen der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den Ordnungskräften zum Wohle der Bürger. <BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stand der Austausch über die Sicherheitslage in der Gemeinde und über Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung. Zudem bot das Gespräch die Gelegenheit, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erörtern – insbesondere im Bereich Verkehrskontrollen in Zeiten hoher touristischer Auslastung. <BR \/><BR \/>Abschließend wurde die wichtige Rolle der Bürger, vor allem im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit, hervorgehoben. Erneut richten Bürgermeister und Ordnungskräfte daher einen Appell an alle, ungewöhnliche Ereignisse und verdächtige Personen sofort zu melden, um Zwischenfälle und Straftaten möglichst zu vermeiden.