Carabinieri vereiteln Ladendiebstahl im „Twenty“

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen langen Wochenende in einem Modegeschäft im „Twenty“, das zahlreiche Luxusmarken in seinem Sortiment führt.Die beiden jungen Männer, die durch einen Ladendiebstahlsalarm aufgeflogen waren, wurden dabei erwischt, wie sie ein Kleidungsstück von beträchtlichem Wert entwenden wollten. Als dieses Vorhaben durch den Geschäftsleiter vereitelt wurde, der die Jugendlichen am Ausgang des Geschäfts aufhielt, wurde dieser von den beiden bedroht.Erst das Eintreffen der Carabinieri konnte die Situation entschärfen. Obwohl die beiden jungen Männern mit Messern bewaffnet waren, konnten sie ohne weitere Zwischenfälle festgenommen werden.