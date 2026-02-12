<BR \/><BR \/>Mitten in Neumarkt soll ein junger Mann kürzlich versucht haben, alkoholische Getränke aus einem Supermarkt zu entwenden. Die alarmierten Carabinieri eilten sofort herbei – beim Anblick der Beamten ließ der Verdächtige aber laut einer Aussendung von seinem kriminellen Verhalten nicht ab. <BR \/><h3>\r\nCarabinieri mit Glasflasche bedroht <\/h3>\r\nSo soll er eine Glasflasche in der Hand gehalten und die Ordnungshüter bedroht haben. Den Beamten gelang es schließlich, den Mann zu entwaffnen und festzunehmen, ehe jemand verletzt werden konnte. <BR \/><BR \/>Die Behörden identifizierten den jungen Mann als 19-Jährigen mit Migrationshintergrund, der im Trentino wohnhaft ist, jedoch keinen festen Wohnsitz hat, heißt es in der Aussendung. <BR \/><BR \/>Er verbrachte die Nacht in einer Sicherheitszelle der Carabinieri-Kaserne und wurde im Rahmen eines Direktverfahrens wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.