Bei einer Streifenfahrt entdeckten die Beamten einen 24-jährigen Mann, der ein graues E-Bike der Marke <i>Lapierre<\/i> mit sich zog. Das Fahrrad wies deutliche Spuren eines Aufbruchs auf: Das Schloss war durchtrennt, das Hinterrad noch blockiert.<BR \/><BR \/>Ein mutmaßlicher Komplize, ein 21-Jähriger, versuchte bei Erscheinen der Carabinieri die Flucht zu ergreifen. Mit der Unterstützung der Carabinieri Mühlbach wurde er jedoch kurz darauf gestellt.<BR \/><BR \/>Beide Männer, die den Ordnungskräften bereits bekannt sind, wurden angezeigt. Das E-Bike wurde sichergestellt, bis der rechtmäßige Besitzer ermittelt werden kann.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Brixen bitten den Eigentümer des grauen <i>Lapierre<\/i> E-Bikes, sich bei der Kompanie zu melden, um das Fahrrad zurückzuerhalten.