<BR \/>„Es handelt sich um eine strategische Entscheidung, welche die Präsenz der Carabinieri im Gebiet stärkt“, betont der Bürgermeister von Leifers, Giovanni Seppi. <BR \/><BR \/>Der künftige Standort der Beamten in Leifers erlaube eine Optimierung der Reaktionszeiten im Falle eines Einsatzes.<BR \/><BR \/>Hinzu kommt die unmittelbare Nähe der Carabinieri-Station Leifers, die von Maresciallo Raggusa geleitet wird und bereits heute bei zahlreichen Einsätzen eng mit der Kompanie zusammenarbeitet.<BR \/><h3>\r\n„Hoffen Lösung entwickelt sich zu dauerhaften Entscheidung“ <\/h3>\r\n„Wir begrüßen daher diese vorläufige Lösung ausdrücklich und hoffen, dass sie sich künftig zu einer dauerhaften Entscheidung entwickeln kann, angesichts der klaren Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Organisation und institutionelle Präsenz“, so Seppi.