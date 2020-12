Carabinieri ziehen Bilanz über Kontrollen

Es gab sehr viele Kontrollen im Pustertal, Lokalbetreiber wurden nicht gestraft. Auch im Gadertal gab es Kontrollen; die meisten Hütten waren geschlossen. Gestraft wurden nur 3 Personen, die nach 22 Uhr unterwegs waren. Obwohl im Unterland keine Skigebiete sind, gab es dort 247 Personenkontrollen und Strafen: In Aldein wurde ein Barbetreiber gestraft, weil er 2 Stunden zu lange offen gehalten hat, zudem 2 Besucher.Die Carabinieri der Kompanie Brixen waren im Eisacktal und auf Almen auf den Hochplaetaus unterwegs; auf der Lüsner Alm wurde ein Lokalbetreiber wegen Verstößen im Bereich des Lebensmittelgesetzes gestraft, auf der Rodenecker Alm ein Betreiber wegen Verstößen gegen die Covid-Regelung. Insgesamt wurden 68 Personen kontrolliert.Keine Verstöße gab es in Sulden. In Obereggen wurde ein Mann aus Caldonazzo angetroffen – er wurde bestraft, ebenso ein Lokalbetreiber, weil mehr Menschen als erlaubt in seinem Gastbetrieb waren. Insgesamt 80 Personen wurden hier kontrolliert.Im Burggrafenamt wurden insgesamt 67 Personen am Berg kontrolliert, Strafen gab es nur 3. In Moos musste eine Person Strafe zahlen, weil sie keine Maske trug, in St. Leonhard wurden 2 Personen nach der Sperrstunde im Auto angetroffen; der Fahrer wurde auch wegen Alkohol am Steuer angezeigt.

bv/uli