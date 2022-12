Carabinieri zu Besuch in den Grundschulen

Die Schüler durften das Anhalten von Fahrzeugen simulieren. - Foto: © Carabinieri

Carabinieri-Fahrzeuge verlassen Grundschule Gries mit Blaulicht uns Sirene

Die Carabinieri haben allen Klassen der Grundschule „San Giovanni Bosco“ in Gossensaß einen Besuch abgestattet. Bei dem Zusammentreffen zwischen Schülern, Lehrern und Ordnungshütern wurden zunächst die Tätigkeiten der verschiedenen Abteilungen der Carabinieri vorgestellt. Anschließend ging es insbesondere um Themen von allgemeinem und aktuellem Interesse. Dazu zählen Mobbing, Gewalt und virtuelle Sicherheit sowie der Umgang mit Fremden. Die Schüler nahmen aktiv an dem Treffen teil. Sie stellten interessante Fragen und durften sogar in die Fahrzeuge der Carabinieri steigen. Dabei trugen sie kugelsichere Westen und simulierten das Anhalten von Fahrzeugen mit Polizei-Paddeln.Die Carabinieri von Bozen haben in der Grundschule Bozen-Gries 2 Klassen einen Besuch abgestattet. Auch dabei wurden die institutionellen Aufgaben der Carabinieri erklärt und einige Spezialfahrzeuge vorgestellt, die täglich für Notfalleinsätze verwendet werden. Darunter ein Auto der Marke Alfa Romeo Giulia und ein Enduro-Motorrad der Marke Yamaha. Auch ein vollelektrisches Auto, ein Nissan Leaf, der von den Mitarbeitern der Carabinieri-Station für die Kontrolle von Bereichen im Stadtzentrum verwendet wird, wurde gezeigt.Am Ende des Treffens wurden Postkarten, auf denen die verschiedenen Spezialisierungen der Carabinieri abgebildet waren, an alle Schüler verteilt. Unmittelbar danach baten die Kinder die Carabinieri unerwartet um ein Autogramm auf den Postkarten, die sie gerade erhalten hatten. Am Ende des Treffens verließen alle Fahrzeuge das Schulgebäude zur Freude der Kinder mit Blaulicht und Sirene.