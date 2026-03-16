Die Carabinieri der Station Branzoll haben eine Ermittlung erfolgreich abgeschlossen, die nach einem Trickdiebstahl in einem Geschäft des Ortes eingeleitet worden war. Dabei konnten zwei Personen identifiziert und angezeigt werden, die für den Diebstahl sowie die anschließende missbräuchliche Nutzung einer Bankomatkarte verantwortlich gemacht werden.<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 20. Februar. Eine 74-jährige Frau, geboren in Branzoll und dort wohnhaft, hielt sich in einem Supermarkt in Branzoll auf, als ihre Handtasche gestohlen wurde. Die Tasche hatte sie kurz zuvor in ihrem Einkaufswagen abgelegt.<BR \/><BR \/>Kurz nach dem Diebstahl sollen sich die Täter in die nahegelegene Gemeinde Auer begeben haben. Dort sollen sie an einem Geldautomaten unbefugt 250 Euro abgehoben haben. Außerdem hätten sie versucht, in einer Tabaktrafik eine POS-Zahlung in Höhe von 300 Euro durchzuführen, die jedoch abgelehnt wurde.<BR \/><BR \/>Die eingeleiteten Suchmaßnahmen der Carabinieri-Kompanie Neumarkt führten bereits wenige Stunden nach der Tat zur Auffindung eines der gestohlenen Gegenstände: Das Smartphone der Geschädigten wurde in der Nähe der Baustelle des Tunnels in Branzoll entdeckt. In den darauffolgenden Tagen fanden außerdem Landesangestellte, die mit Straßenreinigungsarbeiten beschäftigt waren, entlang derselben Straße auf dem Gemeindegebiet von Auer die restliche Beute – die Handtasche und die Geldbörse der Frau.<BR \/><BR \/>Die weiteren Ermittlungen der Carabinieri der Station Branzoll führten schließlich zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter: ein 31-jähriger Mann aus Bozen mit Wohnsitz in Meran sowie eine 24-jährige Frau aus Bassano del Grappa (Provinz Vicenza), die in Meran lebt. Gegen beide wurde Anzeige erstattet.