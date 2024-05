Caramaschi trifft den Papst und lädt ihn nach Bozen ein

„Der Heilige Vater hat gelächelt, denn ich glaube, er erhält jeden Tag mindestens 100 Einladungen. Aber sobald ich wieder zu Hause bin, möchte ich mit Landeshauptmann Kompatscher sprechen, damit es eine offizielle Einladung gibt und nicht nur 2 Worte des Bürgermeisters“, erklärte Caramaschi gegenüber dem Sender Alto Adige TV, der ihn nach Rom begleitet hat.„Ich habe den Papst darauf hingewiesen, dass Bozen nur 50 Minuten mit dem Flugzeug von Rom entfernt ist, aber ich habe gesehen, dass er sehr müde war und nur schwer gehen konnte. Alle Anwesenden spendeten ihm großen Beifall, denn er ist wirklich ein großer geistlicher Führer“, so Caramaschi.Der Bürgermeister nahm an der internationalen Tagung „From Climate Crisis to Climate Resilience“ teil. Die Initiative ist Teil eines dreitägigen Gipfels, der von der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften in Zusammenarbeit mit der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften organisiert wird.