Nach Drohungen: Caramaschi versöhnt sich mit Barbetreiber

TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE. Care amiche, cari amici, Ho deciso di incontrare l’esercente dell’episodio di... Pubblicato da Sindaco Renzo Caramaschi su Sabato 4 luglio 2020

Wie Caramaschi, der in einer ersten Reaktion eine Klage angekündigt hatte, nun auf Facebook mitteilt, ist es zu einer klärenden Aussprache gekommen. Er kündigt auch auch einen Runden Tisch mit den Wirtschaftstreibenden am Obstmarkt an. „Zuhören ist nicht immer einfach, aber notwendig, wenn mann eine Stadt verwalten möchte. Nur durch den Austausch können große Ideen entstehen", so der Bürgermeister.

ansa