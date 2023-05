Caritas: Freie Ferienplätze für Familien, Kinder und Jugendliche

In den Ferienanlagen der Caritas in Caorle und Cesenatico ist alles bereit, um den Gästen auch im heurigen Sommer Ferien in einer sicheren Umgebung zu bieten. Familien, die noch keinen Urlaub gebucht haben, können einwöchige Aufenthalte in der Villa Oasis in Caorle in Vollpension buchen, und zwar während des Babyturnus Anfang Juni oder während der Familienwochen im Juni und Anfang August. Wer sich lieber selbst versorgt, kann von Mitte Mai bis Ende Juni noch freie Bungalows ergattern.Im „12 Stelle Village“ in Cesenatico sind noch Plätze für Kinder und Jugendliche frei. Sie verbringen dort spannende Ferien mit Gleichaltrigen in der Obhut eines gut geschulten Betreuungsteams, das für ein buntes Ferienprogramm sorgt.In allen Strukturen der Caritas stehen ein Privatstrand, Schwimmbad, Spiel- und Sportplätze zur Verfügung. Auf den weiten Grünflächen können zum sich austoben, aber auch um die Seele einfach baumeln zu lassen.Anmeldungen werden entgegengenommen, solange Plätze frei sind. Für die Familienaufenthalte in Caorle können sich Interessierte online oder unter Tel. 0471 304 340 oder [email protected] melden. Für die Anmeldungen zu den Ferienaufenthalten für Kinder und Jugendliche in Cesenatico steht der Dienst „12Stelle“ unter Tel. 0547 673000 oder unter [email protected] zur Verfügung.