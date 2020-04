Caritas Italia meldet starken Zuwachs von Hilfsanfragen

An die Hilfsorganisation wenden sich demnach immer mehr Menschen mit finanziellen und beruflichen Problemen. Diese brauchen vermehrt Lebensmittel. Daher verteilt die Caritas Lebensmittelgutscheine sowie Geldbeträge zur Bezahlung von Rechnungen oder Mieten.„Es besteht auch ein wachsender Bedarf an Leitlinien für den Zugang zu Unterstützungsmaßnahmen“, berichtete die Caritas, die sich derzeit sehr bemüht, um Menschen persönliche Schutzausrüstung wie Atemschutzmasken und Handschuhe zukommen zu lassen.Schutzausrüstung sei bereits an rund 40.000 Menschen verteilt worden, teilte die Hilfsorganisation mit.Seit Ende März haben die Gemeinden in Italien begonnen, Einkaufsgutscheine zu verteilen, oder direkt Lebensmittelprodukte an Familien in finanziellen Nöten zu liefern. Dies erfolgt auch mithilfe ehrenamtlicher Helfer. Zugleich werden Spenden gefördert. Premier Giuseppe Conte appellierte an den Großhandel, Bürgern, die mit Einkaufsscheinen Waren erwerben, Preissenkungen zu gewähren

apa