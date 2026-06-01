Das Prinzip ist einfach und wirksam: Eine freiwillige Person trifft sich einmal wöchentlich für eine Stunde mit einem Kind oder Jugendlichen und zwar meist in einer Bibliothek oder in der Schule. Gemeinsam wird gelesen, vorgelesen, erzählt und gesprochen, ohne Leistungsdruck oder schulische Vorgaben. „Lies mit mir“ versteht sich nicht als Hausaufgabenhilfe oder klassische Leseförderung, sondern als zusätzliches Angebot, das Freude an Sprache und Büchern vermitteln soll und Beziehungen in den Mittelpunkt stellt.<BR \/><BR \/>„Wir arbeiten eng mit den Lehrpersonen der Grund- und Mittelschulen und den verschiedenen Bibliotheken im Land zusammen. Die Lesepatenschaften beruhen auf dem freiwilligen Einsatz und Engagement der Lesementorinnen und -mentoren und sind kostenlos. In den vergangenen Jahren sind dadurch viele sehr wertvolle Begleitungen zwischen den Freiwilligen und den Kindern entstanden“, erklärt die Projektkoordinatorin Karmen Rienzner. Die Caritas begleitet und versichert die Mentorinnen und Mentoren, stellt Kontakte her und bietet bei Bedarf Weiterbildungen an. <BR \/><BR \/>Ursprünglich im Pustertal entstanden, ist „Lies mit mir“ heute in ganz Südtirol verankert: von Bozen bis in den Vinschgau. Das Projekt lebt vom persönlichen Einsatz der Freiwilligen, vom Vertrauen der Familien und von starken lokalen Netzwerken. Seit einigen Jahren beteiligen sich auch einige Pfarreien und Pfarrcaritasgruppen am Projekt und bereichern es zusätzlich.<BR \/><BR \/>Die Caritas spricht allen Lesementorinnen und Lesementoren, sowie den beteiligten Schulen, Bibliotheken und Pfarreien ein herzliches Dankeschön für die jahrelange, wertvolle Zusammenarbeit aus. Für das kommende Schuljahr werden engagierte deutsch und italienischsprachige Freiwillige gesucht, vor allem im Vinschgau und Pustertal. Interessierte können sich gern melden. <BR \/><BR \/>Informationen unter Tel. 0474 414064 oder via E-Mail an <a href="mailto:gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it<\/a>.