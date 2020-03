Caritas-Männerberatung am Telefon

„Bitte melden Sie sich, wenn sie mit der Situation zu Hause nicht mehr zurechtkommen. Wir können helfen“, betont Guido Osthoff, Leiter der Männerberatung. Unter der Telefonnummer 0471 324 649 können Interessierte Termine für kostenlose Telefonberatungen mit erfahrenen Männerberatern der Caritas vereinbaren.„Die derzeitige Situation stellt uns alle auf eine harte Probe“, sagt Guido Osthoff. Gar einige Männer fühlen sich mit der für sie völlig neuen Situation überfordert. „Viele Männer müssen von zu Hause aus arbeiten. Auch die familiären Ansprüche an sie sind gestiegen. Oft sind sie auch in Erziehung und Betreuung viel enger eingebunden als sonst. Sich darauf einzustellen, ist nicht einfach“, gibt Osthoff zu bedenken. Deshalb bleibt die Männerberatung gerade in dieser Zeit telefonisch erreichbar.„Wir alle müssen gerade jetzt lernen, mit negativen Gefühlen, Konflikten oder mit Überforderung umzugehen. Oft reichen schon ein paar kleine Tipps und Verhaltensregeln, um einen klaren Kopf zu bewahren und positiv mit den veränderten Lebensumständen umzugehen“, weiß Osthoff aus Erfahrung. Ein Gespräch mit einem Fachmann könne in jedem Fall dazu beitragen, Aggressionen in den Griff zu bekommen, damit Konflikte nicht eskalieren und niemand Schaden nimmt.Die Männerberater stehen aber auch für alleinlebende Männer zur Verfügung, denen Einsamkeit und Unsicherheit in dieser besonderen Zeit stark zusetzen. „Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie nicht mehr weiterwissen. Wir bieten Ihnen ehrliche und vertrauliche Gespräche, sowie professionelle Beratung an“, lädt Guido Osthoff ein, sich zu melden. Die Beratungen werden wie immer kostenlos angeboten.

stol