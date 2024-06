Caritas: „Suchtkranke betreuen, nicht bestrafen“

Foto: © Caritas

„Kriminalisierung erschwert Zugang zu Hilfsdiensten“

Einmal pro Woche fährt die „mobile Einheit“ von B7 mit ihrem Camper auf den Verdiplatz zwischen Stadttheater und Kapuzinerpark. Das Fahrzeug ist mit geschultem Personal, Informations- und Präventionsmaterial ausgestattet , um Infektionen und Überdosierungen zu vermeiden.„Wir arbeiten für und mit Menschen, die Drogen konsumieren, um ihr Leben und ihre Gesundheit zu sichern. Dazu gehört auch das Angebot von Ausstiegshilfen“, erzählt Patrizia Federer, die Leiterin der niederschwelligen Tagesstätte Bahngleis7, die ihren Sitz am Bozner Boden hat. „Unser Ziel ist es, vor allem jugendliche Konsumenten zu erreichen. In der Regel handelt es sich dabei um Jugendliche, die vorwiegend Kokain in Form von Crack rauchen: eine Substanz, die stark abhängig macht und sehr gefährlich ist.“46 Mal war der Camper in der Bozner Innenstadt in diesem ersten Jahr im Einsatz. „Wir hatten dabei 207 Kontakte mit insgesamt 81 Personen, von denen wir bei B7 bisher nur mit etwa der Hälfte zu tun hatten. Die meisten, die zum Camper gekommen sind, sind unter 40 Jahre alt (knapp 62 Prozent) und es waren vor allem Männer (69). Außerdem haben wir 3210 gebrauchte Spritzen entgegengenommen und ordnungsgemäß entsorgt sowie 2888 sterile Spritzen ausgegeben“, sagt Federer. Das zeige, dass der Dienst sowohl der Reduzierung der Risiken für die Konsumenten als auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit diene.„Unser Konzept ist ein niederschwelliger Dienst, um auch denjenigen den Zugang zu erleichtern, die sich sonst nicht trauen würden zu kommen, da sie bereits Stigmatisierung und Ausgrenzung erfahren haben“, sagt Federer. Menschen mit Drogenabhängigkeit brauchen medizinische, pharmakologische, emotionale und therapeutische Unterstützung – man muss sie behandeln statt bestrafen. Werden Drogenkranke und Konsumenten kriminalisiert, erschwert das ihren Zugang zu Hilfsdiensten und führt in Folge zu einer Verschlechterung ihrer individuellen, aber auch der gesamtgesellschaftlichen Situation“, schließt Federer.