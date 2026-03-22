„Im Jahr 2025 haben wir zehn neue Brunnen, zwei Zisternen und 86 Trinkwasserstellen gebaut. Zusätzlich wurden Bewässerungsanlagen mit Solarpumpen und ökologische Systeme zur Abwasserreinigung eingerichtet. Diese Projekte verbessern das Leben vieler Gemeinschaften spürbar“, sagt Sandra D’Onofrio, Leiterin der Internationalen Zusammenarbeit der Caritas Diözese Bozen-Brixen. Einige davon werden auch von der Region Trentino Südtirol und der Autonomen Provinz Bozen unterstützt. <BR \/><BR \/>Die Caritas setzt sich in ihren Projekten weltweit dafür ein, Ungleichheiten beim Zugang zu Wasser zu verringern. „Wasser ist eine lebenswichtige Ressource und zugleich ein grundlegendes Menschenrecht. Mit unseren Projekten erreichen wir jedes Jahr Tausende Menschen. Wir stellen Trinkwasser bereit, verhindern die Ausbreitung gefährlicher Krankheiten, die besonders für Kinder oft lebensbedrohlich sind, und stärken lokale Gemeinschaften, damit sie in ihrer Heimat bleiben können“, erklärt D’Onofrio. <h3>\r\nDie Maßnahmen im Jahr 2025<\/h3>In der Demokratischen Republik Kongo hat die Caritas 7 neue Brunnen gebaut. Dadurch erhalten Tausende Menschen in sieben Dörfern der Region Kongolo erstmals verlässlich Zugang zu sauberem Trinkwasser.<BR \/><BR \/>In Mosambik wurde im Rahmen eines agroforstwirtschaftlichen Projekts ein Bewässerungssystem für die Bäuerinnenvereinigung „Ufumi Waviya“ in Machanga fertiggestellt. Dieses Projekt wird von der Provinz Bozen mitfinanziert.<BR \/><BR \/>In Äthiopien hat die Caritas beim Trainingszentrum und im Gästehaus in Meki ein ökologisches System zur Reinigung von Abwasser installiert. Es dient als Modell, das auch in anderen Einrichtungen der Region eingesetzt werden kann. <BR \/><BR \/>In Uganda entstand in Katrini ein Brunnen, der die örtliche Grundschule, das Ausbildungszentrum der örtlichen Pfarrgemeinde und eine Hühnerfarm zur Eierproduktion mit Wasser versorgt. In der Region Karamoja unterstützt die Caritas außerdem weitrhin das landwirtschaftliche Projekt „Kalya Peace Garden“. Dort erwerben Jugendliche unterschiedlicher ethnischer Herkunft technische Fähigkeiten und lernen ein friedliches Miteinander.<BR \/><BR \/>In Kenia, wo der Klimawandel immer heftigere und unberechenbarere Regenfälle verursacht, hat die Caritas 2 große Wassertanks zur Sammlung von Regenwasser installiert. Das aufgefangene Wasser wird anschließend aufbereitet und trinkbar gemacht oder für gemeinschaftliche Landwirtschaftsprojekte genutzt. Zusätzlich wurden 2 Brunnen errichtet.<BR \/><BR \/>Auf dem bolivianischen Hochland (Südamerika) wurden dank der Mitfinanzierung durch die Region Trentino Südtirol insgesamt 86 private und öffentliche Wasserentnahmestellen in den Dörfern Melon Pampa und Tambillo errichtet. Damit erhalten 358 Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und müssen keine langen Fußwege mehr zu entfernten Wasserstellen zurücklegen.<BR \/><BR \/>„Für das laufende Jahr sind weitere Maßnahmen geplant. Dazu gehört unter anderem, Schulen mit Trinkwasser zu versorgen, neue Wasserstellen für besonders verletzliche Gemeinschaften zu schaffen und Bewässerungssysteme auszubauen. Auf diese Weise stärken wir traditionelle Lebensgrundlagen wie die Landwirtschaft zur Selbstversorgung und machen sie widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels. Gleichzeitig fördern wir die Ernährungssicherheit in den betroffenen Regionen“, betont D’Onofrio.<h3>\r\nUnterstützung der Wasserprojekte der Caritas<\/h3>Wer die Wasserprojekte der Caritas Diözese Bozen-Brixen unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Auf der Website der Caritas <a href="https:\/\/caritas.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.caritas.bz.it <\/a>sind die solidarischen Geschenke „Brunnen“ und „Wasser“ unter „Schenken mit Sinn“ erhältlich.<BR \/><BR \/><b>Spendenkonten der Caritas:<\/b><BR \/>Raiffeisen Landesbank IBAN: IT42F0349311600000300200018<BR \/>Südtiroler Sparkasse IBAN: IT17X0604511601000000110801<BR \/>Südtiroler Volksbank IBAN: T12R0585611601050571000032<BR \/>Intesa Sanpaolo IBAN: IT18B0306911619000006000065