Castelfiorentino: Frau erschossen – Ehemann auf der Flucht

Blumen am Tatort. - Foto: © ANSA / CLAUDIO GIOVANNINI

Zum Femizid kam es am gestrigen Donnerstag in Castelfiorentino bei Florenz. Die Tat soll sich vor dem Haus, wo Klodiana Vefa mit ihrem 17-jährigen Sohn und der 14-jährigen Tochter lebte, ereignet haben.Ersten Informationen zufolge war die 35-jährige Albanerin auf der Straße, um mit ihrem Ehemann, von dem sie sich kürzlich getrennt hat, zu sprechen.Der Mann soll dabei eine Waffe gezogen und 3 Mal auf die Frau geschossen haben.Anschließend ergriff er die Flucht. Eine Fahndung wurde eingeleitet, aber auch am Freitag fehlte von Alfred Vefa jede Spur.Der Albaner soll in einem weißen Golf unterwegs sein, Straßensperren wurden eingerichtet.