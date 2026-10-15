<b>In Ihrem Vortrag beim heutigen Fachabend der Bäuerinnen geht es um das Thema Züchtungen. Wohin geht aktuell die Reise?<\/b><BR \/>Cecilia Mittelberger: Die Forschung verfügt über neue genomische Techniken, die seit dem vergangenen Juni auch von EU-Normen geregelt und zugelassen werden. Über die sogenannte Gen-Schere kann man nun ganz gezielt und punktuell in die DNA z. B. der Pflanzen eingreifen. Die Methode erlaubt eine präzise, schnelle und kostengünstige Veränderung des Erbguts. Für diese Entdeckung haben im Übrigen zwei Frauen – Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna – 2020 den Nobelpreis für Chemie erhalten. Diese Methode kann nun auch in der EU genutzt werden, weltweit sind auch schon einige neue so entstandene Sorten auf dem Markt.<BR \/><BR \/><b>Was unterscheidet diese Methode von bisher bekannten Züchtungen und Gentechnik?<\/b><BR \/>Mittelberger: Die klassische Züchtung erfolgt über Auslese und Kreuzungszüchtungen. Doch das sind sehr langwierige und sehr unpräzise Prozesse über viele Pflanzengenerationen hinweg. Bei Kreuzungen etwa weiß man nie vorher, welche Eigenschaften die neue Sorte von ihren „Elternpflanzen“ mitbekommt. Das Ergebnis ist also ein Zufallsprodukt. Und man muss oft lange arbeiten, bis man tatsächlich die gewünschte Kombination erzielt. Auch bei der klassischen Gentechnik, bei der man oft fremde Gene in neue Züchtungen einbringt, weiß man vorher nicht, wo sich diese einordnen. Es ist so gesehen ein Blindflug, ebenso wie etwa durch radioaktive Bestrahlung erzwungene Mutationen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373055_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Und die neue Technik?<\/b><BR \/>Mittelberger: Ist präzise und berechenbar. Sie bringt keine neuen Gene ein, sondern schaltet oft nur unerwünschte aus. Sie nutzt im Grunde einen natürlichen Reparaturmechanismus der Zellen aus. So hat man etwa in den USA Senfpflanzen gezüchtet, bei denen man ganz gezielt das Gen für die Bitterstoffe in den Blättern ausgeschaltet hat. Das Ergebnis sind angenehm schmeckende Blätter, die sich gut als frischer Salat eignen. Bis auf dieses eine fehlende Element wurde die Pflanze nicht verändert. Und die neue Sorte könnte genauso zufällig durch eine natürliche Mutation entstehen. Man kann diese Senfpflanze genetisch also auch nicht von einer natürlich mutierten Pflanze unterscheiden. <BR \/><BR \/><b>Und die EU sagt dazu?<\/b><BR \/>Mittelberger: Sie lässt das Verfahren zu und regelt die Informationspflicht. Denn anders als bei herkömmlichen genmanipulierten landwirtschaftlichen Produkten – für die in der EU im Übrigen langwierige Genehmigungsverfahren greifen – müssen aus ihnen hergestellte oder vertriebene Lebensmittel für den Endverbraucher nicht eigens gekennzeichnet sein. Das Vermehrungsmaterial, Samen und Pflänzchen, hingegen schon. Für Bio-Anbau sind sie aber nicht zugelassen.<BR \/><BR \/><b>Wo könnte die neue Technik für Südtirols Landwirtschaft interessant sein?<\/b><BR \/>Mittelberger: Wir an der Laimburg forschen bereits mit dieser neuen Technik. So weiß man beispielsweise, dass klassische Südtiroler Rebsorten ein bestimmtes Gen haben, das sie anfällig macht für Mehltau. Kann man es ausschalten, wird die Pflanze resistenter. Alle anderen Eigenschaften bleiben, wie gesagt, bei dieser Methode vollkommen unverändert. In der landwirtschaftlichen Praxis hieße das: weniger Pflanzenschutzmittel. Ähnlich interessant könnten feuerbrandresistente Äpfel sein, in diese Richtung forscht man am Institut in San Michele. In zwei, drei Jahren könnten schon erste neue Sorten auf den Markt kommen. <BR \/><BR \/><b>Und warum ist Ihr Vortrag speziell für Bäuerinnen interessant?<\/b><BR \/>Mittelberger: Frauen in der Landwirtschaft sind heutzutage immer häufiger Hofbesitzerinnen und Betriebsleiterinnen. Und nicht mehr wie früher die Bäuerin am Hof, die die Hausarbeit macht. Also müssen sie heute über alle Entwicklungen Bescheid wissen, damit sie für ihre Höfe die richtigen Entscheidungen treffen können. Nur wer gut informiert ist kann auch mitentscheiden.