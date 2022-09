Cembra-Tal: 2 Tote bei Verkehrsunfall

Es war am frühen Nachmittag, als der Pkw und das Motorrad auf der Hauptstraße, nahe der Kreuzung Richtung Grumes, frontal zusammenprallten. Der Pkw, ein alter Fiat Panda, brannte daraufhin aus. Sofort rückten sämtliche Einsatzkräfte aus.Für die beiden Fahrer kam aber jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde in beiden Richtungen gesperrt. Im Einsatz standen Rettungssanitäter, die Feuerwehr und die Carabinieri, die den genauen Unfallhergang ermitteln.