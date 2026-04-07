Der Junge, der am Dienstagmorgen im Krankenhaus Santa Chiara Krankenhaus verstarb, wo er eingeliefert worden war, war vermutlich gestürzt, nachdem er die Kontrolle über seine Skier verloren hatte.<h3>\r\n„Ein besonderer Junge, der alles mit Intensität gelebt hat“<\/h3> „Er war ein besonderer Junge, der alles mit Intensität gelebt hat, mit dem Herzen und mit dem Geist eines Menschen, der nie Angst hatte, sich selbst herauszufordern“, schrieb der Vater. <h3>\r\n„Haben entschieden, dass unser Sohn durch die Spende seiner Organe weiterleben wird“<\/h3>Und weiter: „Ein besonderer Dank gilt den Rettungskräften des Trentino-Helikopterrettungsdienstes, den Pistenarbeitern, die ihm als Erste geholfen haben, und der gesamten neurochirurgischen Abteilung des Krankenhauses Santa Chiara in Trient für die Professionalität, Hingabe und Menschlichkeit. Ich, Tamara und Tilly haben entschieden, dass unser Sohn durch die Spende seiner Organe weiterleben wird - eine Geste, die vollkommen seinem Wesen und seinem großen Herzen entspricht. Wir werden auch für ihn weiterlaufen und seine Leidenschaft, seinen Mut und seine Art, jede Kurve ohne Angst zu nehmen, mit uns tragen.“ <BR \/><BR \/>Auch der Volleyballverein G.S. Porto Robur Costa 2030, mit dem die Mutter des verstorbenen Buben zusammenarbeitet, drückte „tiefen Schmerz über den Verlust des Zwölfjährigen“ aus.