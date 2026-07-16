Es sind erfreuliche Nachrichten: In den Städten Bukeye\/ Matongo in Burundi steht die „Busekera Primary School“ nun wieder in einem angemessenen Zustand, um rund 900 Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen. Rund 30.000 Euro wurden in den Bau investiert.<BR \/><BR \/>Im Namen von Südtirol für Burundi übergab die junge Aktivistin Chancelle Bamuhaye, Vorsitzende der Partnerorganisation vor Ort „Hope for a better future“, den Bau. <BR \/><BR \/>„Die Bevölkerung des gesamten Gebietes hat den Bau begeistert mitgetragen und mitgefeiert“, so der Vorsitzende von Südtirol für Burundi, Philipp Achammer. „Wir haben alle eindrucksvoll wahrnehmen können, wie Bildung als einzige Chance gesehen wird, als Perspektive und Hoffnung.“<BR \/><BR \/>Im Zuge der Bauarbeiten an der Schule wurden unter anderem Fenster und Böden saniert sowie die Schule mit Bänken, Tischen und Tafeln ausgestattet. Finanziell unterstützt wurde der Bau durch Spendenmittel der Organisation und einen Beitrag des Missionsamtes der Diözese Bozen-Brixen. <BR \/><BR \/>„Wir konnten unter anderem garantieren, dass jeder Euro der Spendenmittel direkt nach Burundi ging und dort investiert wurde. Unsere Organisation ist rein ehrenamtlich tätig, sodass keine Strukturkosten entstehen“, erklärt Philipp Achammer. <h3>\r\nWie es in Burundi weitergehen soll<\/h3>Südtirol für Burundi hat im heurigen Jahr noch weitere Pläne: Unter anderem soll in Bukeye eine Entbindungsstation eines Krankenhauses gebaut werden, in Kooperation mit dem Schwesternorden Bene Tereziya.<BR \/><BR \/> Zudem sollen noch weitere Schulbauten umgesetzt werden, um nicht nur durch Bildung zu unterstützen, sondern auch durch angemessene Mahlzeiten für unterernährte Kinder. <BR \/><BR \/>Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten sind unter <a href="www.suedtirol-burundi.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirol-burundi.com <\/a>abrufbar. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336998_image" \/><\/div>