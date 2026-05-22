<BR \/>Der Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen, wie die Carabinieri heute in einer Aussendung mitteilen – und zwar am Bahnhof von Mühlbach. Ein Regionalzug, der gerade in Richtung Bruneck unterwegs war, musste dort wegen zweier ungemütlicher Fahrgäste angehalten werden.<BR \/><BR \/>Die beiden sollen sich ohne Fahrkarte an Bord des Zuges befunden haben und andere Fahrgäste belästigt haben. Dem Zugpersonal zufolge waren die Männer – ein 33-Jähriger aus dem Pustertal und ein 40-Jähriger ohne festen Wohnsitz – stark alkoholisiert. Der Schaffner rief unverzüglich die Carabinieri zur Hilfe.<BR \/><BR \/>Als die Ordnungshüter die beiden Männer bei Mühlbach aus dem Zug begleiten wollten, sollen diese heftigen Widerstand geleistet haben. Wegen ihres alkoholisierten Zustands haben die Carabinieri einen Krankenwagen gerufen – offenbar der Auslöser für die Eskalation: Plötzlich soll der 33-Jährige gegenüber den Beamten handgreiflich geworden sein und sie attackiert haben.<BR \/><BR \/>Die beiden Männer erhielten eine Verwaltungsstrafe wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Der 33-Jährige wurde zudem wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt.