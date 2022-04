Wenige Tage vor seinem 84. Geburtstag ist Charly Mazagg im Krankenhaus von Bruneck gestorben.Mazagg machte die Kastelruther Spatzen als Manager groß und verhalf ihnen zur Bekanntheit, die sie heute noch haben. Auch war er für verschiedene Medien tätig, darunter auch als Mitarbeiter der „Dolomiten“-Redaktion.Zudem war Mazagg als Moderator verschiedener Radiosendungen bekannt. Auch als das Privatradio in Südtirol so langsam aufkam, war er sofort zur Stelle.In den vergangenen Jahren lebte Charly Mazagg im Seniorenheim St. Martin in Thurn.