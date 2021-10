Chemie-Nobelpreisträger MacMillan dachte an Telefonscherz

Die Akademie hinterließ ihm daraufhin eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, hatte ihn aber noch nicht erreicht, als sie die Auszeichnungen verkündete. Nachdem er die Nachricht dann doch bekommen habe, fühle er sich „benommen, verwirrt, unglaublich aufgeregt, surreal und immer noch dabei, meine Füße wiederzufinden“, sagte der 1968 im schottischen Bellshill geborene Forscher, der inzwischen neben der britischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. „Es gibt mir auch die Möglichkeit, einmal all den Menschen zu danken, die mich hierhin gebracht haben, insofern macht es mich auch sentimental.“Insbesondere bedankte sich MacMillan bei seiner Familie, „der besten Familie der Welt“, seinen Kollegen, mit denen er „über Wissenschaft, Fußball und gute Flaschen Wein“ diskutieren könne – und seinem älteren Bruder, der maßgeblich für seinen Einstieg in die Wissenschaft verantwortlich gewesen sei. „Mein Vater war Stahlarbeiter, meine Mutter Haushaltshilfe. Mein Bruder wollte aufs College gehen, aber wir kannten niemanden, der jemals auf einem College gewesen war.“Sein Bruder sei dann trotzdem an ein College gegangen und habe auch den Abschluss geschafft. „Und am ersten Tag in seinem ersten Job hat er mehr verdient, als mein Vater jemals als Stahlarbeiter. Das war der Tag, an dem mein Vater mir gesagt hat, dass ich auch aufs College gehen muss. Mein Bruder war derjenige, der den Sprung gemacht hat, ich war nur derjenige, dem gesagt wurde, was er machen soll.“Angesprochen auf die Auswirkungen des Preises witzelte MacMillan, sein Team müsse nun noch härter arbeiten, um zu beweisen, dass es die Auszeichnung verdiene. „Und das Universum hat jetzt realisiert, was es an den Chemie-Fakultäten hat, und dass offensichtlich mehr Geld dort hinein gesteckt werden muss.“ Er selbst werde die kommende Zeit vor allem versuchen zu genießen, sagte MacMillan. „Viele meiner Freunde haben mich schon kontaktiert und gefragt, ob wir zusammen nach Las Vegas fahren wollen – aber da halte ich mich wohl lieber erstmal zurück.“

