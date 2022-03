Cherson ist eingekesselt – Bürger verteidigen sich mit Molotow-Cocktails

Unklarheit herrscht über die Lage in Cherson, die Stadt soll vollständig umzingelt sein. Kämpfe gibt es auch in Schytomyr und Mariupol.Die russische Armee hatte bereits die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine gemeldet. „Einheiten der russischen Streitkräfte haben die Regionalhauptstadt Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in der Früh in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Die „zivile Infrastruktur“ und die öffentlichen Verkehrsmittel funktionierten weiterhin normal.Von ukrainischer Seite gab es für die Einnahme von Cherson jedoch keine Bestätigung. Nach Angaben lokaler Behörden ist die Stadt allerdings vollständig umzingelt.Ukrainische Medien berichteten von Kämpfen in der Stadt mit etwa 280.000 Einwohnern. Der Berater des Innenministeriums sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit sogenannten Molotow-Cocktails verteidigt hätten.Es wäre die erste ukrainische Gebietshauptstadt, die russische Truppen seit Ausbruch des Krieges am vergangenen Donnerstag unter ihre Kontrolle gebracht haben.In Schytomyr sollen Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr zahlreiche Wohngebäude und ein Krankenhaus beschädigt haben, meldete die Agentur Unian. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren brennende Häuser und Rettungskräfte zu sehen. Schytomyr liegt rund 140 Kilometer westlich der Hauptstadt Kiew.In Mariupol, einer Hafenstadt am Asowschen Meer, wurden am Dienstag mehr als 100 Menschen durch russischen Beschuss verletzt, sagte der Bürgermeister der Stadt, Wadim Bojtschenko, ukrainischen Medien zufolge.

apa