Im Mordfall Neumair/Perselli kommen immer mehr Details ans Licht. So soll ein Zahnarzt-Besuch die Hypothese stützen, dass der Tatverdächtige Benno Neumair den Mord an seinen Eltern geplant habe. Dieser Aspekt wurde am Mittwochabend in der Fernsehsendung „Chi l'ha visto?“ auf Rai 3 aufgegriffen. Außerdem ging es um die Ängste der Mutter und eine weitere Frau in Bennos Leben. von Michael Andres