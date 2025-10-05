In Küstenstädten wie Haikou, Wenchang, Zhanjiang und Maoming wurden Geschäfte geschlossen. Der öffentliche Nahverkehr und Bauarbeiten werden ebenfalls eingestellt. Die Stadt Beihai im Süden der Region Guangxi kündigte am Sonntag ebenfalls an, dass Arbeit, Unterricht und Verkehr eingestellt würden. Der Sturm hatte bereits am Sonntagmorgen zu einem Anstieg des Meeresspiegels in einem Hafen in Maoming geführt, was laut CCTV zu einer „ernsten“ Überschwemmungsgefahr führte.<BR \/><BR \/>Die Meteorologen rechnen damit, dass sich die Intensität von „Matmo“ allmählich abschwächen wird. Bis Montag werden jedoch in Hainan und Teilen von Guangdong und Guangxi weiterhin heftige Niederschläge und Stürme erwartet.