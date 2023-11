China-Masken: Anklage steht

Engl, Franzoni und Zerzer wirft die Anklagebehörde bezüglich der ersten Lieferung, die am Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr 2020 auf Vermittlung der Firma Oberalp angekauft worden war, betrügerische Handlungen bei öffentlichen Lieferungen von Schutzmaterialien an den Südtiroler Sanitätsbetrieb vor. Wie berichtet, steht der Verdacht im Raum, dass die Masken dem Sanitätspersonal und den Patienten nicht ausreichend Schutz geboten hätten. Obwohl es negative Bescheide vom INAIL, von der Prüfstelle Dekra und vom Amt für Rüstungs- und Wehrtechnik in Wien gegeben habe, seien die Masken zum Gebrauch verteilt worden.Engl werden auch betrügerische Handlungen bei öffentlichen Lieferungen zum Nachteil des italienischen Zivilschutzes zur Last gelegt, an den auch Schutzmaterialien abgetreten worden waren. Sowohl Zerzer als auch Engl werden zudem verschiedene Übertretungen vorgehalten.Franzoni legt die Staatsanwaltschaft noch Betrug und den Verstoß gegen den Einheitstext zum öffentlichen Dienst zur Last: Er habe im Frühjahr 2020 an 4 Tagen seine durchgehende Anwesenheit bei der Arbeit bescheinigt, während er stundenweise rein privaten Tätigkeiten nachgegangen sei. Und schließlich wirft die Staatsanwaltschaft der Firma Oberalp eine Ordnungswidrigkeit gemäß Gesetzesdekret 231/2001 vor, sie soll sich im Sinne der Verbandshaftung verantworten.Sämtliche anderen Verdachtsmomente, denen gegen ursprünglich 7 Personen nachgegangen worden war, stellten sich als haltlos heraus und wurden vom U-Richter zu den Akten gelegt. Nun muss der Vorverhandlungsrichter entscheiden, ob die zusammengetragenen Indizien ausreichen, um ein Hauptverfahren einzuleiten.Ein Termin für die Vorverhandlung steht noch nicht fest. Auch die Auswahl der Abhörungen, die relevant sind und deshalb in das Verfahren einfließen sollen, ist noch nicht abgeschlossen. Parallel zur Südtiroler Ermittlung hatte die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien Erhebungen zu den Lieferungen von Schutzmaterial ans Österreichische Rote Kreuz eingeleitet, diese Untersuchung ist noch im Gange.