Er hatte die Ermittlungen zur Beschaffung der Corona-Schutzmasken, die sich später als mangelhaft herausstellten, geleitet. <BR \/><BR \/>Perasso verlas dabei verschiedene E-Mails und Chatverläufe, die beweisen sollen, dass die drei Angeklagten von der mangelhaften Qualität des Materials gewusst hätten. In den Nachrichten sei unter anderem von Zweifeln und einer möglicherweise fehlenden Zertifizierung die Rede gewesen. Dem ehemaligen Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, Florian Zerzer, dem damaligen Oberalp-Geschäftsführer Christoph Engl und dem ehemaligen Vize-Leiter der Covid-19-Taskforce, Dr. Patrick Franzoni, wird gemeinschaftliche Täterschaft bei betrügerischen Handlungen bei öffentlichen Lieferungen zulasten des Sanitätsbetriebs vorgeworfen – im Fall Engls auch zulasten des italienischen Zivilschutzes.<h3>\r\nVerjährung rückt näher<\/h3>Die drei Angeklagten weisen die Vorwürfe indes seit Beginn der Ermittlungen zurück. Man habe nur in einer damals neuen, schwierigen Situation helfen wollen. Persönlich vor Ort war, wie bei der letzten Einvernahme, nur Florian Zerzer.<BR \/><BR \/>Da die Straftaten, die die Staatsanwaltschaft den Angeklagten vorhält, im November 2027 verjähren, hat Richter Walter Pelino den Prozesskalender eng getaktet. Doch es bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit. Der nächste Prozesstag ist für den 11. Dezember angesetzt.