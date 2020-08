China-Masken beschlagnahmt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft haben Beamte der Carabinieri-Sondereinheit NAS am Freitag in den Lagern des Sanitätsbetriebes und der Krankenhäuser sämtliche aus China importierte Schutzausrüstung beschlagnahmt und abtransportiert.Beim Sanitätsbetrieb reagiert man mit Verwunderung. „Da wurde nur beschlagnahmt, was wir ja eh schon unter Verschluss hatten und nicht in Verwendung war“, sagt Generaldirektor Florian Zerzer.

d/em