China meldet höchste Corona-Zahlen seit über 3 Monaten

China hat die höchsten Corona-Infektionszahlen seit über drei Monaten gemeldet. Wie die nationale Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, seien mehr als 2400 Neuansteckungen im Land registriert worden. Das ist der höchste Wert seit dem 12. Mai. Bei drei Viertel der Fälle handle es sich um Infektionen, bei denen die Betroffenen keine Symptome zeigten.

Nach wie vor hält die chinesische Regierung an ihrer rigiden „Null Covid“-Strategie fest. - Foto: © APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention/Alissa ECKERT / ALISSA ECKERT