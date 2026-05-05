Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ordnete an, mit allen Kräften nach Vermissten zu suchen und die Verletzten zu behandeln. Zudem müsse die Ursache rasch untersucht werden. Verantwortliche sollten zur Rechenschaft gezogen werden.<BR \/><BR \/>In der Volksrepublik wird ein Großteil der weltweit verkauften Feuerwerkskörper produziert. Bei der Herstellung kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten. Die Behörden gehen zwar seit Jahren gegen Sicherheitsverstöße vor. Dennoch kommt es weiterhin zu Unglücken, auch weil Vorschriften nicht eingehalten werden.<BR \/><BR \/>Erst im Juni 2025 waren bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Hunan mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.