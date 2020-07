China startet Rakete für seine 1. Landung auf dem Mars

Die Trägerrakete vom neuen, leistungsstarken Typ „Langer Marsch 5“ hob am Donnerstag vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab.Das 5 Tonnen schwere Raumschiff „Tianwen-1“ (Fragen an den Himmel) besteht aus einem Orbiter, einem Landegerät und einem Rover von der Größe eines Golfwagens.Anders als andere Raumfahrtnationen will China bei seiner 1. unabhängigen Mars-Mission schon sofort versuchen, auf dem „roten Planeten“ zu landen. Das Raumschiff soll im Februar den Mars erreichen, die Landung aber erst 2, 3 Monate danach erfolgen.

