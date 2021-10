China startet seine bisher längste Weltraummission

Am Samstag um 00.23 Uhr Ortszeit (Freitag 18.23 Uhr MESZ) hob die chinesische Rakete vom Typ „Langer Marsch 2F“ vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan am Rande der Wüste Gobi ab. Mit sechs Monaten im All wollen drei chinesische Astronauten einen Rekord für das chinesische Raumfahrtprogramm aufstellen.Die Crew soll im Kernmodul „Tianhe“ (Himmlische Harmonie) der im Bau befindlichen Raumstation wohnen. Zuletzt hatten dort drei chinesische Raumfahrer drei Monate verbracht, was der bisherige Rekord für China ist.

apa