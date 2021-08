China will 2 Milliarden Corona-Impfdosen ins Ausland liefern

Zudem werde Peking 100 Millionen Dollar (85 Millionen Euro) an die Covax-Initiative zur Impfstoffverteilung an arme Länder spenden, erklärte Xi laut chinesischen Staatsmedien am Donnerstag.Nach Angaben des Außenministeriums in Peking hat das Land bisher bereits mehr als 700 Millionen Corona-Impfdosen ins Ausland exportiert.

apa/afp