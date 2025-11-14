<BR \/>Chen Dong, Chen Zhongrui und Wang Jie sollen demnach im Landegebiet Dongfeng in der Wüste Gobi ankommen. Zur Uhrzeit machte die Behörde keine Angaben, online kursierten allerdings Gerüchte, die Landung könnte am Nachmittag (Ortszeit) erfolgen.<BR \/><BR \/>China hatte die Rückkehr der „Shenzhou 20“ zuvor verschoben, weil der Verdacht bestand, dass ihr Raumschiff mit Weltraumschrott zusammengeprallt war. Die dreiköpfige Mannschaft war vor etwas mehr als einem halben Jahr ins All aufgebrochen. Vor ihrer ursprünglich für den 5. November geplanten Rückkehr hatten sie die „Tiangong“ an die Männer der Mission „Shenzhou 21“ übergeben, die dort ebenfalls rund ein halbes Jahr verbleiben sollen.