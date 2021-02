Chinas „Tianwen 1 “ erreicht Mars-Umlaufbahn

Die Sonde soll noch 2 oder 3 Monate den Mars umkreisen, bevor sie die riskante Landung versuchen soll. Das 5 Tonnen schwere Raumschiff, besteht aus einem Orbiter, einem Landegerät und einem Gefährt von der Größe eines Golfplatzfahrzeugs.Mit seiner ersten Mars-Landung will die junge Raumfahrtnation mit den USA gleichziehen, die schon mehrere Forschungsgeräte auf den Planeten gebracht haben. Als erste Nation will China allerdings schon bei seiner ersten unabhängigen Mars-Mission eine Landung versuchen.„Tianwen 1“, dessen Name mit „Fragen an den Himmel“ übersetzt wird, war am 23. Juli von der Erde aufgebrochen.

apa